СК РФ начал проверку по факту ЧП.

СК РФ начал проверку по факту ЧП.На западе Москвы, на дне Беловежского пруда дайвер обнаружил тела двух утопленников. Личности погибших еще не установлены, лишь известно, что они были одеты в оранжевые костюмы. Об этом сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.По факту чрезвычайного происшествия Следственный комитет РФ уже начал проверку. со ссылкой на ведомство уточняет, что утопленники в пруду на западе столицы были обнаружены в пятницу, 28 апреля. Согласно предварительной версии, погибшие весной провалились под лед.