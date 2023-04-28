28 апреля ГК «Автодор» соединил все пролеты вантового моста над рекой Ока, построенного как часть платной трассы М-12 «Восток». Путепровод соединил Владимирскую и Нижегородскую области, но

28 апреля ГК «Автодор» соединил все пролеты вантового моста над рекой Ока, построенного как часть платной трассы М-12 «Восток». Путепровод соединил Владимирскую и Нижегородскую области, но проехать по нему можно будет не раньше сентября. ГК «Автодор» провела церемонию замыкания руслового пролетного строения. На ней присутствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, а по видеоконференцсвязи – заместитель