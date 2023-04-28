В Муромском районе 28 апреля торжественно сомкнули вантовый мост через Оку. На соединительной конструкции закрутили символический “Золотой болт”. На церемонии присутствовал Александр

В Муромском районе 28 апреля торжественно сомкнули вантовый мост через Оку. На соединительной конструкции закрутили символический “Золотой болт”. На церемонии присутствовал Александр Авдеев, а также, по видеосвязи, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Сооружение называют уникальным – это первый вантовый мост на трассе М-12 “Восток”. Кроме того, путепровод удалось построить на 10 месяцев раньше, чем