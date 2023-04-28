В музее-заповеднике Александровская слобода ко Дню Победы состоялись сразу два события. Первый -...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" ко Дню Победы состоялись сразу два события.Первый - лекция "Герои Александровской земли в годы Великой Отечественной войны". Послушать ее пришли около 70 школьников и студентов медколледжа. Ребятам показали кинохронику тех лет, документы, фотографии. Своими историями поделились фронтовики.Жители Александровского района участвовали во всех ключевых сражениях. Александровцы трудились и в тылу: работали предприятия, приближавшие Победу, а по местной железной дороге эшелоны уходили на фронт и сюда же возвращались составы с эвакуированными, в том числе из блокадного Ленинграда.А в музее Ивана Грозного выступил музыкально-просветительский театр областной филармонии. Звучали песни Высоцкого, Окуджавы. И, конечно, легендарная "Катюша" (музыка Блантера, слова Исаковского)Василиса Лукашенко, студентка медицинского колледжа города Александров:- В наше время необходимо помнить о том, что было тогда. И данные лекции должны проводиться для того, чтобы дети и будущие поколения не забывали о подвигах и знали цену победы.