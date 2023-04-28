На месте ЧП работают 58 спасателей.

На месте ЧП работают 58 спасателей.Минувшей ночью на территории бывшей швейной фабрики города Высоковск городского округа Клин вспыхнул пожал. По данным "", огонь охватил площадь в 3200 квадратных метров, быстро распространившись из-за конструктивных особенностей здания.На месте чрезвычайного происшествия работаю 58 спасателей, также привлечена 21 единица специальной техники. К утру пятницы, 28 апреля, сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших не поступало, уточняет портал "".Прокуратура городского округа Клин "контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики". Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщает .