На месте ЧП работают 58 спасателей.
На месте ЧП работают 58 спасателей.
Минувшей ночью на территории бывшей швейной фабрики города Высоковск городского округа Клин вспыхнул пожал. По данным "", огонь охватил площадь в 3200 квадратных метров, быстро распространившись из-за конструктивных особенностей здания.
На месте чрезвычайного происшествия работаю 58 спасателей, также привлечена 21 единица специальной техники. К утру пятницы, 28 апреля, сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших не поступало, уточняет портал "".
Прокуратура городского округа Клин "контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики". Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщает .