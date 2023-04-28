В посёлке Раздолье Владимирской области долгое время игнорировался вывоз мусора. На это не раз...

В посёлке Раздолье Владимирской области долгое время игнорировался вывоз мусора.На это не раз жаловались местные жители в социальных сетях и популярных пабликах, выкладывали фотографии обычного и строительного мусора, а теперь о проблеме сообщает и областная прокуратура. В вопросе удалось разобраться.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 13 апреля исполняющий обязанности Кольчугинского межрайонного прокурора - Андрей Перегончук провёл приём граждан в посёлке Раздолье.И снова жители затронули проблему вывоза мусора. В итоге информация подтвердилась: прокуратурой были зафиксированы факты размещения строительного мусора, отходов от сноса - разборки зданий и пр. Никто это не вывозил.Сообщается, что прокурором в адрес главы администрации Раздольевского сельского поселения было внесено представление.В результате вывоз отходов с территории населённого пункта всё же был организован.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области