В 2022 году Областная детская клиническая больница получила 180 единиц оборудования. На эти нужды из бюджета было выделено 260 млн рублей, рассказали в пресс-службе областного Правительства.

В 2022 году Областная детская клиническая больница получила 180 единиц оборудования. На эти нужды из бюджета было выделено 260 млн рублей, рассказали в пресс-службе областного Правительства. Дооснащение в первую очередь коснулось отделений анестезиологии-реаниматологии и неонатологии. Помимо этого, в 2022-2023 годах бюджетные средства были направлены Перинатальному центру. Деньги выделили на покупку наркозно-дыхательных аппаратов экспертного класса, инкубаторов