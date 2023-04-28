Вязниковский городской суд признал бывших контролеров газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» виновными в получении взятки за сокрытие нарушений после проверки.

Вязниковский городской суд признал бывших контролеров газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» виновными в получении взятки за сокрытие нарушений после проверки. Установлено, что в августе 2021 сотрудники получили 20 тысяч рублей за то что «закрыли глаза» на то что житель Вязников подключился к сети газораспределения дополнительного оборудования и нарушил целостность пломбы прибора учета газа. Виновных