Монумент открыли накануне профессионального праздника.

В Вязниках появился памятник пожарному. Монумент открыли накануне профессионального праздника спасателей.Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин поблагодарил всех организаторов и участников, кто помогал в создании скульптуры. Он также наградил сотрудников третьего пожарно-спасательного отряда государственными и ведомственными наградами.В основу образа памятника легла фотография, найденная в архиве. На снимке были запечатлены первые пожарные 18-ой части.«Памятник посвящён героизму, отваге и самоотверженности вязниковских огнеборцев. Жители благодарны своим землякам-пожарным, ветеранам, которые помогают им в трудную минуту отстаивать в борьбе с огнём их жильё, имущество, а порой и жизни. Кстати, в прошлом году вязниковская пожарная часть отметила 130-летие со дня образования», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.