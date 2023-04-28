Владимирцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений». ...

Владимирцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений».Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы ее увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце, сообщает пресс-служба конкурса.Можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов. Со всех уголков нашей страны — от Балтийского моря до Тихого океана, от Мурманска до Сочи!Также важно поделиться своими историями: как создавались фотографии? Что вас вдохновило? И что осталось за кадром? Пусть ваши впечатления и снимки станут настоящей коллекцией и смогут воодушевить других людей на новые открытия и путешествия по России.50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала "Моя Планета", станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.К участию принимаются горизонтальные полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был запечатлен кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 15 мая.Подать заявку можно здесь.Фото https://www.pxfuel.com/en