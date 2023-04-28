Власти города Владимира подготовили документы на приобретение четырех новых троллейбусов за 104,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Пакет документов направлен в Министерство

Власти города Владимира подготовили документы на приобретение четырех новых троллейбусов за 104,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Пакет документов направлен в Министерство имущественных и земельных отношений, где организуют электронный аукцион на поставку нового общественного транспорта. «Расчетная начальная цена поставки составляет 104,8 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 4 новых электрических машины для муниципального