Из-за аферы 10 дольщиков не получили вовремя свои квартиры.

Во Владимире на гендиректора стройфирмы завели уголовное дело за махинации с квартирами дольщиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В июне 2019 года руководитель компании заключил с женой договор участия в долевом строительстве жилья. Супруга не заплатила ни копейки, но получила недвижимость стоимостью 6,6 млн рублей. Факт расчёта муж подтвердил фиктивной справкой. Далее женщина перепродала квартиру третьему лицу. В результате преступной схемы семья получила 6,6 млн рублей. При этом из-за аферы 10 дольщиков не получили вовремя свои квартиры.Прокуратура провела проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.