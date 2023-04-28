Во Владимире обновили областную Галерею славы. Кто попал на доску Почета, расскажет Александра...

Во Владимире обновили областную "Галерею славы".Кто попал на доску Почета, расскажет Александра Лебедикова.Инженеры, машинисты, спортсмены и лучшие руководители. В Белом доме награждают ведущих специалистов Владимирской области. 25 новых фамилий и 15 организаций занесли на региональную "Галерею славы". Списки кандидатов утвердил губернатор Александр Авдеев. Церемония награждения ежегодная. Проводится уже в 20-ый раз.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Героями стали работники социальных служб,потому что поддерживали и беженцев из Донбасса, поддерживают сейчас и сопровождают семьи мобилизованных военнослужащих и, действительно, каждое время рождает своих героев.Среди награжденных Татьяна Сдобникова - директор областной библиотеки для детей и молодежи. В профессии она уже более сорока лет. Любовь к книгам - с детства. Но для того, чтобы стать хорошим специалистом этого, по словам Татьяны, недостаточно. Помимо обязательных качеств библиотекаря, среди которых ответственность и терпение, необходимо еще и постоянное стремление к новым знаниям.Татьяна Сдобникова - директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- У нас же аудитория какая: дети, молодежь и их родители. Мы должны быть им интересны, а для этого мы постоянно должны что-то придумывать, мы должны развиваться, учиться. Поэтому командировки, конференции. Мы делимся опытом, мы смотрим другой опыт."Татьяна не только опытный руководитель, но и активный инициатор новых проектов. Почти пять лет назад под ее руководством на базе областной библиотеки открылся добровольческий центр "Волонтеры культуры". Ребята работают по нескольким направлениям. Совместно с инспекцией государственной охраны памятников облагораживают объекты культурного наследия, участвуют в просветительских мероприятиях, создают собственные проекты.Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Совсем скоро у нас произойдет смена может быть имиджа,смена названия даже и объема работы в том числе потому что мы откроем первый "Добро.Центр" в отрасли культуры на территории Владимирской области."Открытие "Добро.Центра" не единственная задача, которую ставит перед собой Татьяна. В планах также создание новых образовательных кружков, подготовка детской площадки для книжного фестиваля "Китоврас". В этом году он пройдет с 18 по 21 августа.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир