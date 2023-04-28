Во Владимире появятся 4 новых троллейбуса с вместимостью до 100 пассажиров. Администрация...

Во Владимире появятся 4 новых троллейбуса с вместимостью до 100 пассажиров.Администрация областного центра сообщает, что глава города - Дмитрий Наумов согласовал соответствующий пакет документов на приобретение новых троллейбусов. Бумаги уже направлены в Министерство имущественных и земельных отношений. Далее последует электронный аукцион.Начальная цена поставки - 104,8 млн рублей. На эти средства и планируется приобрести 4 новых троллейбуса для муниципального АО «Владимирпассажиртранс».Указываются и требования к технике:- должен вмещать не менее 100 пассажиров;- должен быть оборудован системой климат-контроля пассажирского салона;- должны быть места для граждан с ограниченными физическими возможностями и пр.Фото: pxfuel.com