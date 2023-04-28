Во Владимире возбуждено уголовное дело против генерального директора строительной компании. Об...

Во Владимире возбуждено уголовное дело против генерального директора строительной компании.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выяснилось, что генеральный директор одной из организаций, которая строит многоквартирные дома в областном центре, в июне 2019 года заключил со своей женой договор участия в долевом строительстве.«Несмотря на то, что оплата по указанному договору не производилась, мужчина выдал супруге справку, согласно которой она оплатила стоимость квартиры в размере более 6,6 млн рублей...» - сообщает прокуратура.А далее женщина решила просто переуступить за ту же сумму уже третьему лицу «право требования квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья».Пресс-служба прокуратуры поясняет:«… Злоумышленники получили неосновательное обогащение на указанную выше сумму, а организации – застройщику причинен существенный вред, повлекший невозможность своевременно исполнить свои обязательства перед 10 участниками долевого строительства, которым своевременно не предоставлены квартиры».В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).Фото: pxfuel.com