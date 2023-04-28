Во Владимире за нарушение санитарных норм временно закрыт трактир «Околица».
ленинским райсудом...
Во Владимире за нарушение санитарных норм временно закрыт трактир «Околица».
ленинским райсудом установлено, что 20 апреля 2023 года в ходе проведенной Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области внеплановой выездной проверки трактира «Околица» выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.
В частности, нормативы по хранению продуктов, отслеживанию их сроков годности, приготовлению блюд, содержанию инвентаря, применяемого в процессе производства, кроме того обнаружены загрязнения на кухне и присутствие там насекомых, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
На суде защита пояснила, что нарушения устранены.
Однако ООО «Околица» назначено административное наказание - приостановка деятельности на 50 суток.
Постановление в законную силу не вступило.
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