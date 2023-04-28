Во Владимире за нарушение санитарных норм временно закрыт трактир «Околица». ленинским райсудом...

Во Владимире за нарушение санитарных норм временно закрыт трактир «Околица».ленинским райсудом установлено, что 20 апреля 2023 года в ходе проведенной Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области внеплановой выездной проверки трактира «Околица» выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства.В частности, нормативы по хранению продуктов, отслеживанию их сроков годности, приготовлению блюд, содержанию инвентаря, применяемого в процессе производства, кроме того обнаружены загрязнения на кухне и присутствие там насекомых, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.На суде защита пояснила, что нарушения устранены.Однако ООО «Околица» назначено административное наказание - приостановка деятельности на 50 суток.Постановление в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com