Во Владимирском филиале ПИМУ будут преподавать нижегородские и местные специалисты.

Во Владимирском филиале ПИМУ будут преподавать нижегородские и местные специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Владимирские власти нашли для будущих студентов 50 мест в общежитии, где сейчас ведётся ремонт. В медвузе будут преподавать доктора наук, кандидаты наук, профессора из Владимирской области. Более 70 врачей прошли спецкурс в Нижнем Новгороде.«11 государственных и две частных клиники предоставили свои базы и врачей для обучения студентов. Так, учебные центры для ординатуры по психиатрии расположатся на базе Областной психиатрической больницы №2, в Пиганово планируется преподавание травматологии-ортопедии. В учебном центре на базе 2-й городской поликлиники будут готовить специалистов по профилю «Общая врачебная практика». В ОДКБ будут читать курс по детским болезням в рамках педиатрии. Помещения для практических занятий и лекций предоставят владимирские городские больницы №№ 4 и 5, больница скорой помощи, ОКБ, онкодиспансер и областной перинатальный центр», - пояснили в пресс-службе правительства.В вузе будут готовить акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиологов, психиатров, онкологов, неврологов и хирургов.Напомним, что здание под институт в центре Владимира сейчас ремонтируется. На эти цели выделено около 180 млн рублей.