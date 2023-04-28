С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185000 владимирцев.

Во Владимирской области 28 апреля выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 195 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском и Меленковском, по 2 - в Собинском, Камешковском, Гороховецком и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Селивановском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185000 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 52219 заболевших во Владимире, 21908 - в Ковровском районе и 20103 - в Муроме.