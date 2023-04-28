Во Владимирской области четырем должникам запретили выезд из страны. Решением суда удовлетворены...

Во Владимирской области четырем должникам запретили выезд из страны.Решением суда удовлетворены административные исковые заявления судебного пристава ОСП Кольчугинского района. Как сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда, четырем должникам установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации, а также на управление транспортным средством до исполнения обязательств.Суд установил, что в отношении каждого из троих должников возбуждено по 14 исполнительных производств, в отношении одного - 16, объединенных в сводное производство, о взыскании административных штрафов, общие суммы задолженности по которым составляют от 11 000 до 18 000 рублей.Требования должниками не исполнены. Также было установлено факты неисполнения обязательств без уважительных причин. В итоге суд пришел к выводу о наличии оснований для установления виновным соответствующих ограничений.В удовлетворении одного административного искового заявления отказано. Должник, в отношении которого возбуждено 21 исполнительное производство, принял действия по исполнению.Фото pxfuel.com