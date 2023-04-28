Во Владимирской области газовщики признаны виновными в получении взятки. Пресс-служба прокуратуры...

Во Владимирской области газовщики признаны виновными в получении взятки.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что Вязниковский городской суд вынес приговор в отношении бывших контролеров газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».Оказалось, что ещё в 2021 году проверяющие «не заметили» факт подключения жителем района к сети газораспределения дополнительного оборудования и нарушения «целостности пломбы прибора учёта газа».Было доказано, что газовщикам на месте передали 20 000 рублей.В итоге виновным назначен штраф — по 600 000 рублей каждому с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления (на 2 года).Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com