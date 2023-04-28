Постановление подписал Александр Авдеев.

Во Владимирской области запретили полёты дронов. Постановление Александр Авдеев.Использование гражданских беспилотников ограничивается до особого распоряжения. А вот власти, предприятия, выполняющие госзаказ и организации, обеспечивающие работу объектов инфраструктуры, могут осуществлять полёты.Напомним, что в минувшие выходные в Петушинском районе , а также осколки неизвестного происхождения и чьи-то следы. Чиновники пояснили, что проводится проверка. Подробности случившегося пока не обнародованы.