Во Владимирской области москвич украл у доверчивых пенсионеров 600 000 рублей. Как сообщает...

Во Владимирской области москвич украл у доверчивых пенсионеров 600 000 рублей.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемый мужчина вступил в сговор с неизвестными.Преступники действовали по стандартной схеме: «неустановленное лицо» звонило на телефоны пожилых людей и сообщало, что с их их родственниками произошло серьёзное ДТП.Под предлогом оказания помощи пострадавшим - потерпевшим предлагалось заплатить крупную сумму денег, которую следовало передать обвиняемому.Житель города Москвы таким образом зарабатывал свой «процент». 23 декабря 2022 года, например, у двоих пожилых людей таким образом было похищено 600 000 рублей.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.Фото: pxfuel.com