Во Владимирской области мужчина убил приятеля из-за ревности.
Как сообщает пресс-служба СУ СК...
Во Владимирской области мужчина убил приятеля из-за ревности.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, житель Александровского района обвиняется в убийстве своего приятеля.
Совсем недавно — 23 апреля (2023 года) в вечернее время компания отдыхала и распивала алкогольные напитки.
В какой-то момент между двумя мужчинами произошел конфликт «на почве ревности к присутствующей даме», уточняет пресс-служба.
Обвиняемый нанес приятелю не менее 7 ударов (руками и ногами) в различные части тела.
От полученных травм 48-летний потерпевший скончался в больнице.
Сообщается, что свою вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся. Обвиняемого заключили под стражу.
Фото: pxfuel.com