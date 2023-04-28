Во Владимирской области мужчина убил приятеля из-за ревности. Как сообщает пресс-служба СУ СК...

Во Владимирской области мужчина убил приятеля из-за ревности.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, житель Александровского района обвиняется в убийстве своего приятеля.Совсем недавно — 23 апреля (2023 года) в вечернее время компания отдыхала и распивала алкогольные напитки.В какой-то момент между двумя мужчинами произошел конфликт «на почве ревности к присутствующей даме», уточняет пресс-служба.Обвиняемый нанес приятелю не менее 7 ударов (руками и ногами) в различные части тела.От полученных травм 48-летний потерпевший скончался в больнице.Сообщается, что свою вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся. Обвиняемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com