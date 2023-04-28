Во Владимирской области открылась часовня в честь иконы Неопалимая купина. На территории...

Во Владимирской области открылась часовня в честь иконы "Неопалимая купина".На территории Главного Управления МЧС по Владимирской области после реконструкции открыли часовню в честь иконы "Неопалимая купина".Напомним, часовню возвели в 2011-ом. А в 23-ем провели реконструкцию. Обновлёны иконостас, внутреннее убранство часовни, крыльцо, плиточное покрытие у входа. Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая купина" на Руси всегда считалась хранительницей жилища от пожаров. Она- покровительница огнеборцев и всех, кто приходит на помощь в чрезвычайных ситуациях. По центру иконостаса отныне будет располагаться новый образ "Неопалимой купины". Благодарственный молебен провёл иерей Александр Никитин, руководитель отдела владимирской епархии. За поддержку ведомства священнослужителей поблагодарил Алексей Купин, начальник регионального Управления МЧС России.