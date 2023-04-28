Во Владимирской области отпразднуют день пожарной охраны. На Соборной площади областного центра...

Во Владимирской области отпразднуют день пожарной охраны.На Соборной площади областного центра прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны. Его будут отмечать в воскресенье, 30-го апреля.Сегодня в подразделениях МЧС Владимирской области несут службу почти две с половиной тысячи человек. В прошедшем году спасатели потушили более трёх тысяч пожаров, принимали участие в ликвидации последствий тысячи семисот автомобильных аварий. Лучших сотрудников МЧС наградили медалями. Среди отличившихся огнеборцы, принимавшие участие в тушении лесных пожаров в Нижегородской области в 2021-ом году. Спасатели попали в "огненное кольцо", но не поддались панике и продолжали выполнять задачу.Степан Никешин, пожарный пожарно-спасательной части №26:- Отжигали мы участок леса. Ликвидировать горение не получалось с помощью воды и его решили просто отжечь и в итоге у нас ближе к шести часам вечера поднялся ветер сильный и унесло за пределы. Нас отрезало, упали деревья на дорогу. Отступать нам уже было некуда. Но мы не растерялись, друг за другом приглядывали, тушили своими силами. Запасы воды оставили на случай прорываться через огненную преграду. Держались и смотрели друг за другом. Ближе к часу, к двум ночи нас вытащили отсюда.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области:- За последнее время во взаимодействии с правительством Владимирской области мы в прошлом году продвинулись в вопросах переоснащения пожарных подразделений, приобретено дополнительно восемь единиц пожарной техники для территориальных подразделений./// На повестке дня стоит вопрос развития- улучшения и строительства новых пожарных депо. Не хочу забегать вперед, но мы уже такие вопросы прорабатываем с учетом развития экономики региона. То есть мы уверенно смотрим вперед.