Во Владимирской области ожидается резкое похолодание и проливные дожди. По прогнозам синоптиков,...

Во Владимирской области ожидается резкое похолодание и проливные дожди.По прогнозам синоптиков, 29 апреля во Владимирской области весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.Воздух днем прогреется всего до +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.Ветер холодный северный, с порывами до 5м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 751 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют "Разрой берега", поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут – жди помехи на урожай».Фото pxfuel.com