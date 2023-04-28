Во Владимирской области расширили налоговые льготы для предпринимателей-новичков. На сегодняшнем...

Во Владимирской области расширили налоговые льготы для предпринимателей-новичков.На сегодняшнем заседании Заксобрания депутаты подняли предельный уровень годовых доходов предпринимателей-новичков, чтобы больше участников смогли получать налоговые льготы. На два года с момента регистрации, предприниматели получают освобождение от уплаты налогов.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:- Сейчас мы подняли планку с двадцати пяти миллионов рублей оборота в год до двадцати девяти миллионов рублей оборотов в год. Те предприниматели которые занимаются пошивом одежды, деревообработкой, пищевыми производствами, предоставлением услуг гостиничного характера. Все они смогут не платить, зарегистрировавшись в двадцать первом году налоги в течение двух лет. Это поможет им выйти на нормальные обороты, ну а тем, кто до сих пор оказывает эти услуги и делает эти работы в тени, хорошая возможность легализоваться.На сегодня налоговые льготы уже оформили 75 предпринимателей.Так же на апрельском заседании парламентарии утвердили рекомендации, выработанные по итогам депутатских слушаний по проблемам медицины. В документе более 20 пунктов. В числе прочего- расширение мер по привлечению медкадров, в том числе, в виде предоставления служебного жилья. В ближайшее время будет создана рабочая группа по контролю за исполнением рекомендаций.