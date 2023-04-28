Надежда Ивановна живёт в Муроме, но с 26 апреля о её судьбе ничего неизвестно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшую 80-летнюю Надежду Пахомову. Волонтёры из ПСО «Лиза Алерт», сообщают, что она может находиться в любом районе.Надежда Ивановна живёт в Муроме, но с 26 апреля о её судьбе ничего неизвестно. Обстоятельства исчезновения также остаются втайне.Приметы «потеряшки»: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с сединой. Она была одета в зелёный плащ, коричневую кофту, синие спортивные брюки, чёрные кожаные туфли и красный платок. Пенсионерка хромает на правую ногу.Всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.