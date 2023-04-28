Во Владимирской области сомкнулся новый мост через Оку. И к главной теме дня. новый Путепровод на...

Во Владимирской области сомкнулся новый мост через Оку.И к главной теме дня. новый Путепровод на трассе М12 соединил берега Владимирской и Нижегородской областей. На вантовом мосту через Оку замкнули последний пролет. Какое значение имеет этот мост для Владимирской области и в целом страны - смотрите в репортаже Ольги Яцык.- Разрешите приступить к процедуре стыковки и установить "золотой болт"?- Разрешаю.Это свершилось. Очередной этап самого масштабного проекта в строительстве автодорог в России завершен. Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства дает старт для установки «золотого комплекта». Последний «золотой» болт вбит в железное основание пролета моста. Переоценить значение этого путепровода невозможно, заявляет губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Для Владимирской области это, безусловно, важный вклад в потенциальное развитие экономических возможностей наших городов и районов.Трасса М-12 буквально связывает между собой регионы- от Санкт-Петербурга до Казани. Дальше - долгий путь вплоть до Владивостока. В прошлом году сдали 107 километров платной трассы, 86 из которых - во владимирской области. М-12 возьмет на себя грузовой поток и значительно сократит путь из столицы в регионы. Мост через Оку стал важным связующим звеном в этой работе. Построенный за рекордные 2,5 года объект уникален.- Применили систему скользящей опалубки, которая позволила сократить срок строительства на полгода.Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании -«Российские автомобильные дороги»:- Это первый мост вантовый на сети дорог государственной компании.Более 50 процентов комплектующих вантовой системы - отечественного производства. До введения санкций использовалась европейская продукция. Поэтому пришлось совершить прорыв в развитии отечественных технологий мостостроения. Пропускная способность путепровода - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительные работы шли, практически, без остановки. Самое главное- уложиться в сроки, говорит подрядчик.Александр Дмитришин- руководитель проекта АО «Бамтоннельстрой-Мост»:- В пиковом месте достигала численность 1300 человек, более 100 единиц техники и это позволило нам завершить важнейший этап строительства моста - это замыкание пролетного строения.Вантовый мост, действительно, стал одним из главных украшений трассы М-12 «Восток». Кроме экономического развития регионов, делается большая ставка на развитие туризма.Ольга Яцык:- За моей спиной уже Нижегородская область. Всего здесь смонтировано 34 пары вант, а протяженность моста 1400 метров. Для автомобилей предполагается двухполосное движение. Опробовать насколько комфортно ехать по этому мосту автомобилисты смогут уже в сентябре.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир.