Во Владимирской области установлен памятник пожарному. Вязниках установлена фигура бронзового...

Во Владимирской области установлен памятник пожарному.Вязниках установлена фигура бронзового огнеборца. Новая скульптура появилась возле пожарной части на центральной площади города.Памятник посвятили мужеству и самоотверженности вязниковских пожарных. Деньги на объект выделили районные власти. Создавался монумент в Москве по фотографии 130-летней давности, на которой запечатлены первые вязниковские пожарные. Сам огнеборец тоже в безопасности. Монумент поставлен на государственную охрану.