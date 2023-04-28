В апреле в области отмечен резкий рост количества аварий, в результате которых погибли 6 и пострадали 15 человек.

В майские праздники во Владимирской области установят дополнительные комплексы фиксации нарушений. Об этом рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения.Передвижные камеры будут работать по согласованному с ГИБДД графику в выходные дни, 1 мая, а также с 6 по 9 число. Их поставят в наиболее опасных местах на трассах М-7 и Р-132.Добавим, что в апреле в области зафиксирован резкий рост количества аварий, в результате которых погибли 6 и пострадали 15 человек.