Владимирская область готовится к майским праздникам. В том числе планируется усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Для этого планируется установить

Владимирская область готовится к майским праздникам. В том числе планируется усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Для этого планируется установить дополнительные комплексы фотовидеофиксации на дорогах. Их работа будет организована на наиболее аварийных и опасных участках Р-132 «Золотое Кольцо» и М-7 «Волга». К слову, только за апрель месяц на дорогах Владимирской области в результате ДТП