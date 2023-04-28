Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подлоге при ремонте моста. Прокуратура внесла...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подлоге при ремонте моста.Прокуратура внесла представление в адрес подрядчика, занимавшегося ремонтом моста через реку Илевна на дороге "Владимир-Муром-Зарослово" в Муромском районе.Объект посетил первый заместитель прокурора области Андрей Жугин. Контракт был заключен в конце прошлого года. Согласно графику, фирма "АКМАСТРОЙ" должна была к первому апреля завести основные конструкции и начать монтаж временного моста. Но на конец апреля подрядчик к работам так и не приступил.В прошлом году эта же фирма ремонтировала другой мост через Илевну- на дороге ЛАзарево-Иваньково и также не завершила ремонт в срок. Подписание акта выполненных работ послужило основанием возбуждения уголовного дела по статье "служебный подлог".