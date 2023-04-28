Во Владимирской области запретили использование беспилотников до особого распоряжения. 27 апреля...

Во Владимирской области запретили использование беспилотников до особого распоряжения.27 апреля (2023 года) Губернатор Владимирской области Александра Авдеев подписал Указ №135 о запрете до особого распоряжения на территории региона «беспилотных гражданских воздушных судов».Отметим, что согласно документу нововведение не распространяется на дроны:• органов государственной власти Владимирской области;• органов местного самоуправления региона;• организаций, выполняющих гособоронзаказ;• организаций, которые обеспечивают контроль и работу объектов инфраструктуры;• иных организаций (по договору с органами).Напомним, 22 апреля прогремел взрыв рядом с посёлком Клязьменский (Петушинский район). Сотрудники экстренных служб тогда обнаружили на месте три воронки. Диаметр самой большой составлял пять метров (при глубине 2,5 м). Две воронки поменьше, предположительно, появились еще в феврале: https://vladtv.ru/incidents/143918/К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.Видимо этот инцидент и стал одной из причин принятия нового Указа.Фото: pxfuel.com