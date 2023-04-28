Глава Владимирской области Александр Авдеев 27 апреля издал указ, до особого распоряжения запрещающий использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. По указу,

Глава Владимирской области Александр Авдеев 27 апреля издал указ, до особого распоряжения запрещающий использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. По указу, запускать квадрокоптеры в воздух разрешено лишь правоохранительным органам или организациям, имеющим договоренность с ними. Указ вступил в силу со дня его опубликования. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 25 апреля вручил правоохранительным органам