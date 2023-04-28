Благодаря ему ежегодно школьники смогут открыть для себя свыше 400 профессий, познакомиться с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования.

В 24 российских регионах открывается мультимедийная выставка-практикум «Лаборатория будущего» всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». Благодаря ему ежегодно школьники смогут открыть для себя свыше 400 профессий, познакомиться с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования.Основным направлением ее работы в текущем году будет знакомство ребят с рынком рынка труда и теми профессиями, которые в ближайшие время будут призваны обеспечить технологический суверенитет России, в том числе, в таких областях как промышленная индустрия, медицина, сельское хозяйство.Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка рассказывает о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и др.– В условиях импортозамещения в России важно подготовить необходимое количество кадров для построения технологической независимости страны. Для системы образования – это серьёзный вызов, который необходимо решать на ранних этапах профессиональной ориентации школьников. Перспективными направлениями ближайшего будущего становятся сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, фармацевтика, радиоэлектроника, медицина, автомобиле- и авиастроение, многое другое. Проект «Билет в будущее» ставит свой задачей, в том числе, помочь школьникам с одной стороны распознать свои таланты и склонности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, а с другой, помочь в выборе такого карьерного пути, который станет важнейшим компонентом в развитии как самого школьника, так и российской экономики, – отметил руководитель федерального проекта «Билет в будущее» Иван Есин.Владимирские школьники смогут посетить выставку в онлайн формате. В этом году доступ будет открыт на сайте «Билет в будущее» в личном кабинете каждого зарегистрированного школьника. В данный момент есть платформа для педагогов, где размещены материалы выставки, из которых они смогут собрать целое занятие в классе.– Организаторы уверяют, что это будет не просто цифровая история, а настоящие профессиональные пробы, благодаря которым подросток сможет ощутить себя, например, врачом телемедицины, инженером или программистом, – отмечает Ксения Зоткина, региональный оператор проекта, руководитель областного центра профессиональной ориентации молодежи Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой.