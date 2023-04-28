Житель города Гороховца нанёс приятелю около 15 ножевых ранений и не признал своей вины. 14 апреля...

Житель города Гороховца нанёс приятелю около 15 ножевых ранений и не признал своей вины.14 апреля 2023 года приговором Гороховецкого районного суда по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был осужден местный житель.Установлено, что летом 2022 года подсудимый со своим потерпевшим приятелем отдыхали и распивали спиртное. В какой-то момент возник конфликт. Правда, позже мужчины всё же разошлись. И потерпевший лёг отдохнуть.Подсудимый взял нож, подошел к спящему на диване другу и нанес не менее 7 ножевых ранений в живот, 3 - в ключицу и левое плечо, не менее 5 ударов - в спину.Таким образом был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба Гороховецкого районного суда Владимирской области.Удивительно, но подсудимый так своей вины и не признал.В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима (учитывался и предыдущий срок-наказание, назначенный подсудимому).Фото: pxfuel.com