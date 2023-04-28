Владимирец украл 200 тысяч рублей у своего знакомого, с которыми они вместе выпивали. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Накануне происшествия двое товарищей

Владимирец украл 200 тысяч рублей у своего знакомого, с которыми они вместе выпивали. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Накануне происшествия двое товарищей распивали дома спиртные напитки. Один из них решил похвастаться большой суммой денег. Но уже на утро, протрезвев, ни денег, ни друга он не обнаружил. Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался ранее