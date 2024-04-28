Антициклон наладит погоду во Владимирской области Антициклон, распространяющийся за южным...

Антициклон наладит погоду во Владимирской областиАнтициклон, распространяющийся за южным циклоном, наладит погоду во Владимирской области, но ночи все еще будут прохладными. В условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух постепенно будет прогреваться.В понедельник 29 апреля 2024 года, температура воздуха достигнет +17°С. Легкий северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 2м/с.В Гидрометцентре прогнозируют спад атмосферного давления до 748 мм ртутного столба, что соответствует норме для региона.Вечер обещает быть теплым. Ожидайте на термометрах отметку +12°С. Влажность при этом повысится до 69%.Народный прогноз на 29 апреля:На Руси верили: гулкий гром — к богатому урожаю хлеба; птица летит одна и ищет место, где построить гнездо — к урожаю зерновых в летний период; ольха зацвела – холодов уже не предвидится.Фото: Митяй Пирогов