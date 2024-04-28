Суд вынес приговор заключенному, издевавшемуся над «новичками» во Владимирской тюрьме Перед судом...

Суд вынес приговор заключенному, издевавшемуся над «новичками» во Владимирской тюрьмеПеред судом предстал мужчина, истязающий заключенных в одной из исправительных колоний города Владимира.17 июня 2022 года двое осужденных, отбывавших наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области, жестоко избили вновь прибывших мужчин. Однако попытка создания «тюремной иерархии» была пресечена сотрудниками УФСИН. Дело было передано в суд.«Постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении подсудимого мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц.» - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.Как итог, - виновному за данное преступление назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Фото: пресс-служба Октябрьского районного суда