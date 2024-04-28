В суздальском кремле на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов. Об этом сообщает АНО «Суздальская инициатива». Церемония установки прошла 25 апреля на улице Алексея

В суздальском кремле на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов. Об этом сообщает АНО «Суздальская инициатива». Церемония установки прошла 25 апреля на улице Алексея Лебедева. Новые колокола были созданы мастерами из города Тутаев на средства благотворителей, которые собирались под эгидой автономной некоммерческой организации. АНО «Суздальская инициатива» В церемонии поучаствовали местные жители, глава