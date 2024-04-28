В суздальском кремле на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов. Об этом сообщает АНО «Суздальская инициатива». Церемония установки прошла 25 апреля на улице Алексея
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2024-v-suzdale-na-kolokolnyu-nikolskoj-cerkvi-v-kremle-podnyali-11-novyx-kolokolov.html" target="_blank">В Суздале на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов</a> - В суздальском кремле на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов. Об этом сообщает АНО «Суздальская инициатива». Церемония установки прошла 25 апреля на улице Алексея
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2024-v-suzdale-na-kolokolnyu-nikolskoj-cerkvi-v-kremle-podnyali-11-novyx-kolokolov.html]В Суздале на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов[/url] - В суздальском кремле на колокольню Никольской церкви в кремле подняли 11 новых колоколов. Об этом сообщает АНО «Суздальская инициатива». Церемония установки прошла 25 апреля на улице Алексея