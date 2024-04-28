35-летнего владимирца судили на незаконный оборот наркотиков. Мужчина совершил 7 преступлений в этой сфере и поплатился 11-ым айфоном и свободой на 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе

35-летнего владимирца судили на незаконный оборот наркотиков. Мужчина совершил 7 преступлений в этой сфере и поплатился 11-ым айфоном и свободой на 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. В ходе расследования выяснилось, что владимирец и сам употреблял наркотики. Деятельность закладчика началась, когда мужчина решил сотрудничать с неизвестным лицом. Согласно договоренности, владимирец должен был забирать