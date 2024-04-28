Владимирцам рассказали, как ученые создали новую молекулу для борьбы с ковидом
Российские ученые...
Владимирцам рассказали, как ученые создали новую молекулу для борьбы с ковидом
Российские ученые создали новую молекулу для лечения коронавирусной инфекции. В издании "ТАСС" рассказали, что Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института биологии гена РАН разработали молекулу, воздействующую на N-белок коронавируса для его нейтрализации.
Эксперты разработали модульный нанотранспортер, способствующий деградации N-белка SARS-CoV-2. После чего это было подтверждено экспериментально. Результаты исследования опубликованы в журнале Q1 Pharmaceutics.
Предлагаемая учеными конструкция - химерный белок - позволяет использовать системы деградации белков клетки для борьбы с коронавирусом.
Ученые надеются, что новое решение может стать основой нового лекарства для лечения заболеваний, вызываемых родственными коронавирусами - SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений