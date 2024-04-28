Владимирский филиал госфонда «Защитники Отечества» запустил акцию о преемственности поколений...
Владимирский филиал госфонда «Защитники Отечества» запустил акцию о преемственности поколений героев
В пресс-службе Правительства региона сообщили, что в преддверии Дня Победы во Владимирской области стартовал проект «Наследники победителей».
В формате рассказов в соцсетях филиала госфонда публикуются истории семей героев СВО. Они иллюстрируются фотоколлажами, на которых показано единство прошлого, настоящего и будущего.
Как пример, - одна из пронзительных историй, опубликованная в рамках проекта:
«Тахир Садиев – ветеран СВО. 16 лет он служил в органах внутренних дел. В начале 2000-х принимал участие в боевых действиях на северном Кавказе. С самого начала специальной военной операции выполнял боевые задачи в составе батальонно-тактической группы 44 Гвардейского Танкового полка. 25 марта 2022 года в ходе боя по танку был открыт огонь противника. Экипаж при эвакуации подвергся обстрелу из пулемётов. Выбравшись первым из танка, Тахир, рискуя жизнью, закрыл собой командира и спас его от пулемётной очереди. Две пули попали в спину Тахиру. Благодаря боевым товарищам, он был доставлен в госпиталь, где были проведены сложные операции. После длительного лечения вернулся домой и продолжил службу в должности старшины танковой роты. За самоотверженность, мужество и отвагу Тахир Садиев награждён государственной наградой Российской Федерации – орденом Мужества.
Дедушка Тахира – Франц Рафаилович Басевич – в июле 1941 года в возрасте 20 лет ушёл на фронт добровольцем. Он проходил службу в звании лейтенанта медицинской службы в 112 стрелковом полку, затем в 333 стрелковом полку 117 стрелковой дивизии. За время нахождения на фронте спас множество жизней, эвакуируя солдат с поля боя и проводя операции. Франц Басевич был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью Президиума Верховного Совета «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Преемственность поколений – это нить, которую нельзя разорвать, это связь, между прошлым, настоящим и будущим. У Тахира растет сын Егор, который обязательно унаследует воинскую доблесть отца и прадеда.»
Чтобы рассказать историю подвига своей семьи, необходимо написать на почту [email protected]
. Специалисты госфонда помогут оформить информацию для проекта.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области