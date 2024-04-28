Владимирских преподавателей ОБЖ учили оказывать первую помощь Во Владимире состоялся...

Владимирских преподавателей ОБЖ учили оказывать первую помощьВо Владимире состоялся семинар-практикум на тему «Актуальные вопросы преподавания первой помощи в рамках обновлённого предмета "Основы безопасности и защиты Родины"».В пресс-службе Правительства региона отметили, что в семинаре приняли участие более 100 преподавателей ОБЖ, руководители военно-патриотических клубов и специалисты по военно-патриотической работе.Программа обучения была насыщенной и важной, участников научили: проводить остановку кровотечений, базовую сердечно-лёгочную реанимацию, экстренную эвакуацию, разными способами накладывать различные типы повязок. Важно отметить, что теоретические знания сразу отрабатывались на практике.Помимо этого, участники побывали на мастер-классе по оказанию первой помощи раненым в условиях чрезвычайной ситуации. В формате «Дети учат взрослых» его провели ученики школьного спортивного клуба «Богатырь» Великодворской средней школы Гусь-Хрустального района.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области