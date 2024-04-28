24-летний Владиcлав Афанасьев, напавший на Белый дом во Владимире, попытался обжаловать заключение под стражу. Адвокат молодого человека подавал апелляцию, рассказали в пресс-службе

24-летний Владиcлав Афанасьев, напавший на Белый дом во Владимире, попытался обжаловать заключение под стражу. Адвокат молодого человека подавал апелляцию, рассказали в пресс-службе Фрунзенского райсуда. 13 апреля злоумышленник бросил коктейли Молотова в здание областной администрации, а также пытался поджечь служебные машины. Преступника сразу задержали, более подробно об этом инциденте можно прочитать в нашем материале. 15 апреля