Во Владимирской области долги по ЖКХ не смогут передавать коллекторам
Это касается не только 33...
Во Владимирской области долги по ЖКХ не смогут передавать коллекторам
Это касается не только 33 региона, но и всей страны. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.
Федеральный закон вносит поправки в части 18 и 19 статьи 155 ЖК РФ. Теперь передавать долги граждан за ЖКУ третьим лицам также не смогут наймодатели жилых помещений по договорам социального найма и найма жилого помещения государственного и муниципального фонда.
Если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделка будет признана ничтожной. Также нельзя оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга.
Переуступка допускается только в одном случае - в момент смены управляющей компании, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления. При этом собственникам и нанимателям помещений в течение 10 рабочих дней должны будут направляться уведомления о заключении договора цессии. До их получения граждане вправе не погашать имеющуюся задолженность.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений