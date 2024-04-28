Во Владимирской области долги по ЖКХ не смогут передавать коллекторам Это касается не только 33...

Во Владимирской области долги по ЖКХ не смогут передавать коллекторамЭто касается не только 33 региона, но и всей страны. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.Федеральный закон вносит поправки в части 18 и 19 статьи 155 ЖК РФ. Теперь передавать долги граждан за ЖКУ третьим лицам также не смогут наймодатели жилых помещений по договорам социального найма и найма жилого помещения государственного и муниципального фонда.Если наймодатель жилья продал коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделка будет признана ничтожной. Также нельзя оформлять коллекторам доверенность на взыскание долга.Переуступка допускается только в одном случае - в момент смены управляющей компании, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления. При этом собственникам и нанимателям помещений в течение 10 рабочих дней должны будут направляться уведомления о заключении договора цессии. До их получения граждане вправе не погашать имеющуюся задолженность.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений