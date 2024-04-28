Во Владимирской области ко Дню Победы пройдет акция Бессмертная эскадрилья Она посвящена тем,...

Во Владимирской области ко Дню Победы пройдет акция "Бессмертная эскадрилья"Она посвящена тем, кто воевал в воздухе и обеспечивал боеспособность воздушного флота в годы всенародного подвига. От пилотов до инструкторов аэродромных техников.Как это будет? В эфире Радио России "Владимир" рассказал директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Александр Сильчев.Полное интервью можно послушать по ссылке.Фото: Авангард | Владимирская область | Вконтакте