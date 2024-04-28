Один житель Владимирской области заболел мышиной лихорадкой. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава области. В прошлом году больных было пять. В связи с новым зараженным в министерстве

Один житель Владимирской области заболел мышиной лихорадкой. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава области. В прошлом году больных было пять. В связи с новым зараженным в министерстве предупредили об опасности этой инфекции. По-научному заболевание называется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). При заражении поражаются почки и кровеносные сосуды. Носители, мышевидные грызуны (рыжая полевка, домовые крысы