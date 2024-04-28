Во Владимирской области смертность превышает рождаемость
Владимирстат опубликовали данные по...
Во Владимирской области смертность превышает рождаемость
Владимирстат опубликовали данные по естественному движению населения во Владимирской области. К сожалению, «демографическая яма» продолжает расти.
Так, на начало 2024 года родилось 692 человека, что больше на 76 человек, чем в предыдущем году.
Умерших за тот же промежуток времени — 1736 человека.
В результате естественная убыль населения в регионе составила 1044 человека, в то время как за этот же промежуток в 2023 году — 841 человек.
Смертность во Владимирской области продолжает расти, но что насчет всей России?
Росстат представил данные о естественном движении населения в феврале 2024 года:
- Родилось почти 98 тысяч младенцев, зафиксированы максимальные темпы роста рождаемости в нескольких регионах.
- Общая смертность в феврале, по сравнению с январем 2024 года , - снизилась на 17,76%, а младенческая - на 1,83%.
- Естественная убыль составила чуть больше 51 тысячи человек, что на 34,24% меньше, чем в январе 2024 года.
- Младенческая смертность за два месяца 2024 года снизилась, по сравнению с тем же периодом прошлого года, - на 2,59%.
- Рождаемость увеличилась на 1,03%.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; Владимирстат