Во Владимирской области смертность превышает рождаемость Владимирстат опубликовали данные по...

Во Владимирской области смертность превышает рождаемостьВладимирстат опубликовали данные по естественному движению населения во Владимирской области. К сожалению, «демографическая яма» продолжает расти.Так, на начало 2024 года родилось 692 человека, что больше на 76 человек, чем в предыдущем году.Умерших за тот же промежуток времени — 1736 человека.В результате естественная убыль населения в регионе составила 1044 человека, в то время как за этот же промежуток в 2023 году — 841 человек.Смертность во Владимирской области продолжает расти, но что насчет всей России?Росстат представил данные о естественном движении населения в феврале 2024 года:- Родилось почти 98 тысяч младенцев, зафиксированы максимальные темпы роста рождаемости в нескольких регионах.- Общая смертность в феврале, по сравнению с январем 2024 года , - снизилась на 17,76%, а младенческая - на 1,83%.- Естественная убыль составила чуть больше 51 тысячи человек, что на 34,24% меньше, чем в январе 2024 года.- Младенческая смертность за два месяца 2024 года снизилась, по сравнению с тем же периодом прошлого года, - на 2,59%.- Рождаемость увеличилась на 1,03%.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; Владимирстат